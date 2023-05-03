Adana'daki satranç turnuvası sonuçlandı

Adana'da 10 farklı ilden 420 sporcunun katılım sağladığı satranç turnuvasında 12 farklı kategoride 120 ödül sahibini buldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana GSİM ve Adana Satranç İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ödüllü Satranç Turnuvası tamamlandı. 10 farklı ilden 420 sporcunun katılım sağladığı turnuvada 12 farklı kategoride 120 ödül sahibini buldu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezindeki satranç turnuvasına sporcuların yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Güneş, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı, Spor Koordinatörü Yusuf Konaklı, Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu,veliler katıldı.

Satranç ile ilgili bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Güneş''1300 yıllık geçmişi olan bu oyun çocukların konsantrasyonunu, problem çözmelerini, eleştirel, orjinal düşünmelerini ayrıca matematiksel becerilerini geliştirmek konusunda sayısız faydalar sağlıyor. Genç beyinlerin bilgiyi nasıl yönettiğine, stratejik düşünmelerine ve analiz yapmalarına yardımcı oluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Satranç sporuna olan ilgiyi ve farkındalığı arttırmak amacıyla bu tür organizasyonların düzenlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan çocuklarımıza ve ailelerine ayrıca organizasyonda emeği geçen Adana Satranç İl Temsilciliğine teşekkür ediyoruz”dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu ise turnuvaya deprem illerinde yaşayan birçok sporcunun da katılımıyla bölgesel bir yarışma haline geldiğini kaydetti.

Gündoğdu,“Çocuklarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak için yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı, futbol, basketbol gibi etkinliklerin de yapıldığı bu şölen ortamını bizlere tesis eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a ve Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına camiamız adına şükranlarımızı sunuyor, katılım sağlayan ve derece elde eden tüm sporcularımızı kutluyorum'' diye konuştu.