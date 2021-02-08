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Adana'daki sis denizi hayran bıraktı

Adana’da gün doğumuyla birlikte aniden bastıran sis, etkileyici görüntüler oluşturdu.

Adana'da gün doğumuyla birlikte aniden bastıran sis, etkileyici görüntüler oluşturdu. Drone ile çekilen sis altındaki kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Adana kent genelinde gün doğumuyla beraber aniden bastıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sisin en çok etkili olduğu kentin Sarıçam ilçesinde birçok ev adeta sisin içerisinde kayboldu. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte etkisini azar azar yitiren sis drone ile de görüntülendi.


Kentte kartpostallık manzaralar oluşurken, beyaz örtüyle kaplanan birçok yer görüntüsüyle de hayranlık uyandırdı.

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