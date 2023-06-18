Adana'dan bal hasadı başladı

Adana'da arıcılığın yaygın olarak yapıldığı İmamoğlu ilçesinde bal hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, bölgede arıcılıkla ilgili eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca sürdüğünü, uzun süredir bal üretiminde ilk üç içerisinde bulunan Adana'nın değişen mevsim şartlarına göre bazı yıllar üretimde ilk sırayı aldığına işaret etti. Tekin, "Adana, bal üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Yaklaşık 13 bin ton civarında bal üretiyoruz. İlimizde ayrıca bal kooperatifimiz var. Bu kooperatif tüm arıcılarımızın ballarını alıp pazarlama yapmaktadır. Bunun dışında da ulusal ve uluslararası ölçekte işletmelerimiz var. Türkiye'deki birçok bal markasının üretim merkezi Adana'dır. Bu bal üretim merkezlerinden de hem yurt içine hem yurt dışına ürün gönderilmektedir" dedi.

Adana'da bal üretiminin devamlı olarak arttığına dikkat çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Adana'da bal üretimi yıldan yıla artış gösteriyor. Bundan 4-5 yıl önce 8-10 bin ton civarındayken şu an 13 bin ton civarına çıktık. Yaklaşık 2 bin 500 arıcının 500 bin kovanda bal üretimi yaptığı kentte 2020'de 12 bin 171, 2021'de 12 bin 336, 2022'de 12 bin 645 ton bal üretildi. Sürekli en üstte bir mücadele içerisindeyiz. Hem arıcılarımızı hem ilimizi bu kategoride en önde tutmaya çalışıyoruz. Bal üretiminde en iyi olmak ve en kaliteli balı üretmek için mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Üretimin daha güçlenmesi için arıcılara desteklerimiz sürüyor."

Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya ise, bal üretiminde ikinci sıradaki kentin birinci olabilmesi için çalıştıklarını kaydetti. 43 yıldır arıcılık yapan ve kooperatifin kurulmasına öncü olan İsmail Kılıçkaya, oğluyla 700 kovanda bal üretimi yaptığını söyledi. Bölgedeki arıcıların büyük bölümünün gezgin olduğunu anlatan Kılıçkaya, mazot desteği verilmesinin üretimin artırılmasında büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

2023 yılında bal sezonun bereketli geçmesi bekleniyor.