Adana'dan "Barış Pınarı Harekatı"na gönül köprüsü

Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na eş güdümlü olarak Kızılay tarafından, terör unsurlarının mağdur ettiği, sınırdaki Türk vatandaşlarının ve Suriye'deki sivillerin acil ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan kampanyaya hayırseverlerden destek devam ediyor.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın destek çağrısına kulak veren Adanalı hayırseverlerden yardımlar gecikmedi.

Nakdi bağış, un, sıvı yağ, şeker, bakliyat, pirinç, makarna, tuz, salça, konserve, helva(küçük paket), zeytin, hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçların kabul edildiği kampanyaya, Kızılay'ın kurumsal bağışçıları destek veriyor.

En önemli ihtiyaç kalemlerinden olan hijyen malzemeleriyle kampanyaya destek veren Adanalı üreticinin bağışları, kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından tırlara yüklenerek harekat bölgesine uğurlandı.

Ramazan Saygılı, "Ülkemizde huzur ve güvenliği sağlayacak olan Barış Pınarı Harekatın'a iş dünyasından gelen destekler mutluluk verici. Millet olarak güvenli bölgede barışı hedeflediğimiz gibi aynı zamanda da Kızılay olarak insanların temel ihtiyaçlarını bağışçılarımız sayesinde karşılıyoruz. 'İyi Günde, Kötü Günde Her Zaman İnsanlığın Yanında Ol' sloganıyla başlattığımız insani yardım kampanyası için hijyen malzemesi bağışında bulunan kurumsal bağışçımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

Saygılı, kampanyaya tüm Adanalıların desteğini beklediklerini belirterek, hayırseverlerin Kızılay hesaplarından ve şubeler aracılığıyla bağışlarını ulaştırabildiğini aynı zamanda 2868'e HİLAL yazıp SMS göndererek de 10 TL bağış yapılabildiğini hatırlattı.

Saygılı, vatandaşların kampanya hakkındaki detaylı bilgileri 0322 457 19 23 numaralı Türk Kızılay Adana Şubesi'nden veya 'kizilay.org.tr' web adresinden öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.