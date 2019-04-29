Adana'dan birleştiren piknik etkinliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana'nın her yıl düzenlediği piknik, iş dünyası temsilcilerini, ailelerini ve şehir yöneticilerini bir araya getiriyor.

MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, her yıl gerçekleştirilen piknik organizasyonunun üyelerin kaynaşmasının yanı sıra yeni projeler, ortaklıklar ve yeni iş fikirlerinin konuşulmasına platform sağladığını söyledi. Üyelerinin çok farklı sektörlerde katma değer oluşturan, ihracat gerçekleştiren şirket yöneticileri olduğuna dikkat çeken Kavak, “Baharı Adana'nın güzellikleriyle karşılıyoruz. Eş ve çocuklarımız birbirleriyle tanışıyor, kaynaşıyor. Bizler de şehrimizin, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak iş ve projeleri konuşuyoruz” dedi.

Renkli görüntülere sahne olan piknikte, çocuklar uçurtma, çuval yarışı, dut yeme, halat çekme gibi etkinliklerle eğlenirken, büyükler tercihlerini voleybol ve yürüyüş parkuruyla değerlendirdi. Milletvekili Tamer Dağlı'nın voleybol performansı pikniğe katılanlardan tam not aldı.

Çatalan HES İşletme Müdürlüğü sosyal alanında gerçekleştirilen piknik organizasyonuna Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, SGK İl Müdürü Bilal Canbolat, İlbank Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, TUİK Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede, Çatalan HES İşletme Müdürü Enis Öztoprak, MÜSİAD Adana üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.