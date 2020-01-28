İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'dan depremzedelere 2 tır dolusu sebze ve meyve

Adana Kabzımallar Odası, depremzedelere 2 tır dolusu sebze ve meyve gönderdi.


Elazığ'da meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için Adanalı esnaf seferber oldu. Hal esnafı tarafından bağışlanan 2 tır dolusu sebze, meyve Kızılay ile AFAD'ın koordinesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, yaşanan felaketin ardından bölgede yaşam koşullarının ağırlaştığına dikkati çekerek, Adanalı esnaflar olarak depremzedelerin yarasını bir nebze de olsun sarmak istediklerini söyledi. Batman, "Adana Kabzımallar Odası olarak deprem bölgesinde yaşananlara duyarsız kalamazdık. Yönetim Kurulu üyelerimiz ve hal esnafımızla birlikte depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere patates, soğan, domates, pırasa, portakal, mandalina başta olmak üzere yaş sebze ve meyveden oluşan 2 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. İhtiyaç halinde Adana Kabzımallar Odası olarak yardımlarımız devam edecek" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.