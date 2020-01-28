Adana'dan depremzedelere 2 tır dolusu sebze ve meyve

Elazığ'da meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için Adanalı esnaf seferber oldu. Hal esnafı tarafından bağışlanan 2 tır dolusu sebze, meyve Kızılay ile AFAD'ın koordinesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, yaşanan felaketin ardından bölgede yaşam koşullarının ağırlaştığına dikkati çekerek, Adanalı esnaflar olarak depremzedelerin yarasını bir nebze de olsun sarmak istediklerini söyledi. Batman, "Adana Kabzımallar Odası olarak deprem bölgesinde yaşananlara duyarsız kalamazdık. Yönetim Kurulu üyelerimiz ve hal esnafımızla birlikte depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere patates, soğan, domates, pırasa, portakal, mandalina başta olmak üzere yaş sebze ve meyveden oluşan 2 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. İhtiyaç halinde Adana Kabzımallar Odası olarak yardımlarımız devam edecek" diye konuştu.