Adana'dan Filistin'e yardım çağrısı

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Sayılı, Adanalı yardımseverlerden Filistin'e yardım elinin uzatılması çağrısında bulundu.

Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, 7 Mayıs akşamı Mescidi-i Aksa ve çevresinde yaşanan olay ve saldırılarda ses bombaları ve plastik mermilerle yüzlerce Filistinli yaralandığını, bölgedeki hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle, sahra hastanelerinde hizmet verilmeye başlandığı anımsattı.

Bölgede yeterli tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, Kudüs'te Filistin Kızılayı'na ait ambulans mevcudiyetinin sınırlı sayıda olması, Batı Şeria'dan bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenler sebebiyle acil tıbbi müdahale ihtiyaçlarının karşılanabilmesini adına Türk Kızılay'ın Filistin Kızılay'ı ile koordinasyon halinde harekete geçtiğini belirten Saygılı, “Bu doğrultuda bölgeye 500.000 TL tutarında acil müdahale tıbbi malzeme desteği iletilmiş, ilave ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve acil bir ihtiyaç haline gelen ambulans temini için yardım kampanyası başlatmıştır” bilgisini verdi.

Saygılı, “Mübarek Ramazan ayında saldırıya uğrayan kardeşlerimiz için ilaç, tıbbi malzeme ve Filistin Kızılay'ına ambulans ulaştırabilmemiz için destek verin. Kudüs'ün ve Gazze'nin yaralarını birlikte saralım. Yapılan yardımlar çocukların, kadınların, yaralı tüm kardeşlerimizin yaralarına merhem olacaktır. Değerli Adanalı hemşerilerimin her zaman olduğu gibi bu yardım kampanyasına da kayıtsız kalmayacağına inanıyorum” çağrısı yaptı.

Kızılay'a yardım için tüm GSM operatörleri üzerinden "Filistin" yazıp 2868'e SMS yollayarak 10 TL bağışta bulunabiliyor. Bunun yanı sıra banka yoluyla da TC Ziraat Bankası'nın TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 numaralı iban hesabıyla yapılabiliyor.