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Adana'dan İdlib'e “Gönül Köprüsü”

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile beraberindeki heyet, insanlık dramının yaşandığı Suriye’nin İdlib kentinde yetimlere yardım götürdü, iftar yaptı, bayramlık dağıttı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile beraberindeki heyet, insanlık dramının yaşandığı Suriye'nin İdlib kentinde yetimlere yardım götürdü, iftar yaptı, bayramlık dağıttı.


Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile beraberindeki heyet, Cilvegözü Sınır Kapısından geçiş yaparak ulaştıkları İdlib'te insanlık dramına tanık oldular. Türkiye'nin tüm gücüyle yanında olduğu mazlumlarla sohbet edep Başkan Saygılı ve Kızılay ekibi beraberinde götürdükleri yardımları ve bayramlıkları yetim çocuklara dağıttılar.


Yetimlerle iftar yapıp, savaşın bir an önce sona ermesi için dua eden Başkan Ramazan Saygılı, iç savaşın başladığı günden beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi Türk Kızılay'ın da bu mazlumların yanında olduğunu belirterek, “Kızılayımız bu bölgeye her türlü insanı yardımı ulaştırmış ve ulaştırmaya devam etmektedir. Ülkemiz bu mazlumlar için dünyaya örnek olmuştur. Bununla gurur duyuyoruz. Mübarek Ramazan'da buralara kadar gelip savaş psikolojisi içinde olan yetimlerimize kucak açtık” dedi.

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