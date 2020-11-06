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Adana'dan İzmir'e yardım tırları yola çıktı

Adana’dan, İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere 8 tır dolusu çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.

Adana'dan, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere 8 tır dolusu çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.


İzmir Seferihisar açıklarında geçen hafta 6,6 büyüklüğünde meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği ve 1035 kişinin de yaralandığı depremin ardından birçok ilde kamu kuruluşunun yardımının yanı sıra çevre illerdeki vatandaşlar da deprem bölgesi için seferber oldu.


Adana'dan da Adana Valiliği ve Türk Kızılayı koordinesinde hayırseverlerden toplanan gıda ve temel yaşam malzemeleri 8 tıra yüklendi.


İstasyon Meydanı'nda toplanan tırlar Adana Valisi Süleyman Elban ve STK temsilcileri tarafından uğurlandı. Adana Valisi Süleyman Elban, günün birlik olma günü olduğunu vurgulayarak, “Birçok vatandaşımız şu anda yardıma muhtaç durumdalar. Ülkemizin her tarafından insanlar deprem bölgesi için seferber oldu. Valiliğimiz koordinesinde yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Değişik tarihlerde yardımlarımız oldu. Dün 2 tır su gitti. Bugün de ilimizdeki hayırseverlerimizin hazırladıkları yardım tırlarını gönderiyoruz” diye konuştu.

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