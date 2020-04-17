Adana'dan USHAŞ'a günlük 2 milyon maske

Adana'da bir firma, günlük 2 milyon adet maske üreterek Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye (USHAŞ) gönderiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, milyonlarca maske ihtiyacına yolaçtı. Birçok ilde üretilen maskeler devlet tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılırken Adana'dan da bir firma günlük 2 milyon adet maskeyle üretime destek verdi.

İrmaks İrem Tekstil bünyesinde işletmeciler Mehmet Yalçınkaya ve Resul Öziş firmalarında üretilen günde 2 milyon adet maskeyi Sağlık Bakanlığı'na bağlı USHAŞ'a gönderiyor. Her gün bir tır dolusu maske Ankara'ya giderken salgın süresi boyunca maske üretiminin günlük 2 milyon adet olarak edeceği öğrenildi.