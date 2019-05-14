Adana'dan Yemen'e gönül köprüsü

Adana'da, Geylani Dostluk ve Kardeşlik Vakfı tarafından Yemen'e temel ihtiyaçların karşılanması için nakdi bağış yapıldı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ve Kızılay Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çolak tarafından Geylani Dostluk ve Kardeşlik Vakfına yapılan ziyarette Vakıf Başkanı Dr. Mehmet Helvacı, Mahmut Arık, Muzaffer Karabulut, Hidayet Şahin ile görüşen Kızılay heyeti Yemen için yapılan nakti bağışı alarak teşekkür belgesi takdim ettiler.

Vakıf Başkanı Dr. Mehmet Helvacı insani yardım konusunda kuşkusuz en tecrübeli ve güvenilir olan kurumun Kızılay olduğunun ve bu yüzden Kızılay ile yardımlarını ulaştırmak istediklerini ifade etti. Helvacı, “Yemen imkanlara ulaşmak açısından ülkemizden çok çok geride kalmış bir ülke, yaşam savaşı veriliyor adeta. Umarız ki yardımımız anlamlı olur. Kızılay'a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Saygılı ise, "Ülkemizde ve yurt dışındaki mağdur insanlar Ramazan ayında hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor. Onların umudu sizlersiniz. Allah hayrınızı kabul etsin." dedi ve Geylani Dostluk ve Kardeşlik Vakfına ve Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayan hayırsever Kızılay bağışlarına teşekkür etti.

Saygılı, ayrıca Türk Kızılay Adana Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacı ile Ramazan Kampanyası kapsamında gıda kolisi, iftar yemeği, zekat ve fitre bağışları kabul edildiğini bağış yapmak isteyenlere hatırlatırken, 03224571923 numaralı telefondan Kızılay Adana Şubeye ulaşılabileceğini söyledi.