Adanalı aşçılardan Dünya Helal Zirvesi'nde lobi hamlesi

İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi 2018'de lobi çalışması yaptı.

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen, yıllık 1 trilyon dolarlık hacme sahip helal gıda pazarından Çukurova illerinin daha fazla pay alması için Dünya Helal Zirvesi'ne katılım sağlayan 80 ülkeden meslektaşlarıyla görüşmeler yaptı. Zirve kapsamında düzenlenen İslam Ülkeleri Aşçıları Kupası'nda jüri üyeliği görevini de yürüten Derviş Göçmen, “Adana başta olmak üzere Çukurova'nın tüm illerine daha fazla Müslüman turistin gelmesini sağlamak ve gastronomi turizminin bölgemizde gelişmesi için yöresel lezzetlerimizi öne çıkaran tanıtımlar yaptık” dedi.

“Türkiye, en çok Müslüman turist çeken 4 ülke arasında”

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'nda lobi faaliyetlerinde bulunduklarını kaydetti. Türkiye'nin Müslüman tatilcilerin en çok tercih ettiği 4 ülkeden birisi olduğunu vurgulayan Göçmen, “Yapılan araştırmalarda Türkiye, helal turizmde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya ile yarışıyor. Hac ve umre ibadeti yapmak için Suudi Arabistan'a gidenleri saymazsak, Türkiye bu alanda zirvede yer alıyor. Biz de Adanalı aşçılar olarak, bölgemizin daha iyi tanınması, yöresel lezzetlerimizin öne çıkması için 80 ülkeden katılan meslektaşlarımızla görüşmelerde bulunduk. Amacımız, başta Adana olmak üzere Çukurova illerine daha fazla Müslüman turist çekebilmektir” diye konuştu.

Milli Mutfak Hareketi'ne tam destek

Tüm Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Başkanı Gökhan Tufan ile Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak'a kendilerine güç verdiği için teşekkür eden Başkan Derviş Göçmen, Dünya Helal Zirvesi'nde imzalanan Milli Mutfak Hareketi'ne de tam destek verdiklerini bildirdi.

Milli Mutfak Hareketi'nin Anadolu'nun değerlerini korumak adına 8 ana karar aldığını kaydeden Göçmen, “Türk mutfağının ve yöresel ürünlerimizin küresel çapta hak ettiği tanınırlık seviyesine ulaşması ve tercih edilmesi için çalışmalarda bulunacağız. Türk yemeklerinin Türkçe yazılması ve Türkçe okunmasına hassasiyet göstereceğiz. İşletme mutfaklarında kullanılan mesleki unvanların Türkçe hale getirilmesi ve bu şekilde kullanımının özendirilmesini sağlayacağız. Mesleki eğitimde Türk mutfağının ve yöreselliğin daha fazla işlenmesine ağırlık vereceğiz. Kaybolmaya yüz tutmuş Türk aile sofra kültürünün yaşatılması adına ülke genelinde kampanya ve algı temelli etkinlikler yapacağız” dedi.