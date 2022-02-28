Adanalı atlet sırıkla atlamada Türkiye şampiyonu

Yüreğir Belediyesi sporcusu Zeki Cem Tenekebüken, Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, 396 sporcunun katılımıyla 25-27 Şubat tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşti.

396 sporcunun katıldığı turnuvada mücadele eden Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü Derneği sporcusu Zeki Cem Tenekebüken, 5.21'lik derecesiyle sırıkla atlamada Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok dereceye imza atan Yüreğir Belediyesi sporcusu Zeki Cem Tenekebüken, gelecek hafta yapılacak Balkan Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gençlerin spor yapmaları için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini belirterek, “Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü Derneği sporcularımız başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Zeki Cem bir kez daha bizi gururlandırdı. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda yeni bir rekor kırarak Türkiye Şampiyonu olan sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Desteğimiz her zaman devam edecek” dedi.