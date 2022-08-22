Adanalı berberler pazar günleri izin istiyor

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ekim'den itibaren berber, kadın kuaförü ve güzellik salonlarının haftada bir gün izin yapması yönündeki genelgesinin ardından Adanalı berberler pazar günleri izin yapmak istediklerini söyledi.

Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.

Bu kararın alınmasının ardından Adana'da berberlik yapan Ahmet Uluçay, kararın çok olumlu olduğunu haksız rekabetin de önüne geçileceğini belirterek, “Daha önce berberler odasının almış olduğu pazar günü izin yapılması kararı var. Ancak bunu denetleyecek kimse olmadığı için pek uygulanmıyordu. Herkes istediği zaman açıp kapatıyordu. Şimdi alınan bu karardan sonra biz berberler olarak Pazar günü izin yapmak istiyoruz. Pazar günü izin günü olup da bu kurula uymayanlara artık ceza gelecek. Bu da berberleri bir sisteme sokar. Pazar günleri düğün çok oluyor damat ne olacak diyebilir arkadaşlar. Bunun için de özel bir izin alıp damadı olan berberlere o gün 2-3 saat sadece damat tıraş etmek kaydıyla izin verilebilir. Bu karar çok yerinde destekliyoruz” dedi.