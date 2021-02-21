Adanalı bestekar sanatçı Yağdıran sanatta 65. yılını kutluyor

Adanalı bestekar ve sanatçı Abdurrahman Yağdıran'ın sanatta 65. yılı kutlanıyor.

Merkez Seyhan ilçesine, Hürriyet Mahallesi'nde tek odalı evinde yaşayan 87 yaşındaki sanatçıyı Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ve yazar Yusuf Delikoca ziyaret ederek, sanattaki 65. yılını kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Kültür Müdürü ve yazar Yusuf Delikoca, “Adana sokaklarında, yaz-kış, soğuk-sıcak demeden günde 15 kilometre yol yürüyerek mektup dağıtan bir postacı iken 1956 yılında sanat hayatına geceleri saz evlerinde ve gazinolarda türkü söyleyerek başlayan Abdurrahman Yağdıran'ın elliden fazla bestesi bulunuyor. 11 bestesi de TRT Türk Halk Müziği repertuarına alındı. 1961 yılında kurulan Adana Radyosunun ilk sanatçılardan biri olarak, radyoda türküler okudu. Kazım Sanrı, Müslüm Gürses ve İzzet Altınmeşe gibi sanatçılarla beraber oldu” dedi.

Askerde okuma yazma öğrendi

Delikoca, Abdurrahman Yağdıran'ın ilginç yaşamının başarı ve yokluklar ile dolu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İlkokulu yokluktan okuyamadı. Okuma yazmayı askerlikte öğrendi. İlk bestesini 15 yaşında pamuk tarlasında yaptı. 'Adana Yollarında' ve 'Canım Gülüm Postacı' ve 'Vicdansız Dağlar' türküleriyle ünlendi. Bestelerini kendisinin yaptığı türkülerini onlarca ünlü sanatçı söyledi. 1963 yılında bestelediği 'Adana Yollarında' türküsünü Neşet Ertaş, Nurettin Dadaloğlu, Hulusi Gök, Ümit Öcal, Sevda Alpay, Leyla Ertaş, Hasan Özel, Bedia Akartürk, Halit Arapoğlu, Ankaralı Turgut, Şükriye Tutkun gibi sanatçılar okudu. Ayhan Işık'ın 'Kızın Var mı Derdin Var', 'Bir Kezban Bir Mahmut Adana Yollarında' filmlerinde, 'Beyaz Gelincik', 'Hanımın Çiftliği' ve 'Avrupa Yakası' dizilerinde yer aldı. Üstü çinkodan yapılmış tek odalı evinde eşiyle yaşayan Abdurrahman Yağdıran'a 1962 yılında yaptığı 'Postacı' türküsü ona umut oldu. Bu türküsünü Nevin Akol, Yıldız Tezcan, Muzaffer Akgün ve Nurinnisa Toksöz okudu. Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik Boş Beşik' filminde seslendirdi. Bu seslendirmelerden gelen 3500 lira ile üstü çinkodan olan evininin üstünü çimento ve demir borçlarını ödeyerek kapatabildi.”

Tek odada hatıralarıyla yaşıyor

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye her zaman müteşekkir olduğunu belirten Abdurrahman Yağdıran ise şunları söyledi:

"85 yaşında, Devlet Bahçeli Bey'in bizi hatırlaması ve Ankara'ya davet etmesi ile adeta yeniden 1960'lı yıllara döndüm. Büyükşehir Belediyesi'nin eski Kültür Müdürü Yusuf Delikoca beni aldı Bahçeli'ye götürdü. Devlet Bey bizi unutmamıştı. Adanalı Cahit Seyhanlı ile beraber, çok güzel bir gün yaşadık. 'Beni Böyle Taşıyanlar' türkümü ilk defa onun yanında MHP Genel Merkezinde okudum. Çok beğendi. Klip yapılması için talimat verdi. O günden sonra büyük bir coşku ile Adana'da 60. sanat yılımı kutladık. Kitabım yayınlandı. Sanatçı Mahmut Tülek tarafından 85 yaşında 'Beni Böyle Taşlayanlar' türküme klip çekildi. Çok teşekkür ediyorum Devlet Bahçeli Bey'e ve arkadaşlarımıza, bize değer verdiler. Çok mutlu oldum. Vefa gösterdiler. PTT Genel Müdürlüğü tarafından adıma Posta Pulu bastırıldı. Çok mutluyum. Tek odalı evimde hatıralarımla birlikte yaşıyorum. Yusuf Delikoca ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü beyefendiye beni unutmadıkları için teşekkür ediyorum."