Adanalı Bob Ross resimlerini sergiledi

"Adanalı Bob Ross" olarak bilinen Ressam Osman Güleç, 51 eserden oluşan resim sergisini açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesinde sergi açan Osman Güleç, 1961 yılında Malatya'nın Darende ilçesinde doğduğunu, henüz orta öğrenim çağında iken resim öğretmenlerinin yeteneğinin farkına varınca resim yapmaya başladığını söyledi. Güleç,"Bu süreçte kara kalemimi, kağıdımı, silgimi yanımdan ayırmadım, bol bol desen çalıştım. Siyah çizgilerimi beyaz bir zemine yayarak hacimlediğim figürlerle epeyce beğeni topladım o vakitlerde. Daha sonra yağlı boya tekniği ile yakından ilgilenerek renkli aşamaya geçtim. Ressam Murat Dikel hocamla tanıştım, o profesyonel resim dünyasına ilk adımlarımı atmamı sağladı" dedi.

Resim yapmak için mutlaka özel bir yeteneğin ve tecrübenin yanında bir de matematiksel bir ölçü olan tanımsal ölçülerin bilinmesinin gerekli olduğunu ifade eden Güleç, "Bu ölçüleri de bilmek gerekir. Bana Adanalı Bob Ross derler. Bob Norman Ross, Amerika Birleşik Devletleri'nden ressam ve televizyoncudur. Bob Ross, yarım saat içinde doğa resimleri yaptığı, uzun yıllar devam eden Resim Sevinci programıyla tanınmıştır. Özgün adı "The Joy of Painting" olan bu program, Türkiye'de de TRT 2'de yayımlanmıştır. Ben de onun gibi öyle doğayı çok severim ve hemen çizerim" dedi.

2.5 yılda tamamladığı 51 eserini sergilediğini söyleyen Osman Güleç, gününün her saatini resme ayıramadığını, Melekgirmez Çarşısında esnaflık yaptığını, iş yerinde veya evinde boş zaman bulduğu an kendini şövalyenin başında bulduğunu söyledi,