Adanalı çiftçiler Adana Tarım Meslek Lisesine sahip çıkıyor

Adana Çiftçiler Birliği'nde düzenlediği toplantıda tarımda ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla açılan Tarım Meslek Lisesi'nin öğrenci sayısının artırılması için izlenecek yol konuşuldu.

Adana Çiftçiler Birliği'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Adana Ticaret Odası Katkılarıyla geçen yıl eğitim - öğretime açılan Adana Tarım Meslek Lisesi'nin öğrenci sorunu konuşularak, çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Adana Ticaret Odası katkılarıyla açılan lisenin, tarımda ara eleman ihtiyacının giderilmesi açısından önemine vurgu yaparak, sadece 33 öğrencisi bulunan okula ilginin artırılması konusunda yapılması gereken çalışmalara dikkati çekti.

Doğru, öğrencilerin Tarım Meslek Lisesi'ne yönlendirilmesi için teşvik uygulaması yapılmasının etkili olabileceğinden söz ederek, şöyle devam etti:

“Tarım sektöründe mühendis ile işçiler arasında ara elemana ihtiyaç vardır. Hepimizin usta - çıkar olarak kendi yetiştirdiğimiz elemanlar var. Ancak, eğitim almış ara elemen yada eskiden olduğu gibi formen dediğimiz kişilerden yoksunuz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Adana Ticaret Odası alkışlanacak bir iş yaparak, Adana Tarım Lisesi'ni kentimize kazandırdılar, kendilerine çok teşekkür ederim. Şu anda top bence bizde. Bu okulu yaşatmak da biz çiftçilere, tarıma gönül vermiş insanlara düşüyor.”

Prof. Dr. M. Bülent Torun ise Ziraat Fakültesinin uygulama alanlarını tamamen tarım lisesine açabileceğini belirtti. Tarımın tüm dünya ülkelerinde vazgeçilmez meslek grupları arasında gösterildiğini vurgulayan Prof. Dr. Torun, ancak Türkiye'deki tarım algısının zayıf olduğunu, bunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Torun, okula ilginin artırılması için kırsaldan gelen öğrencilerin yurt sorunlarının çözümlenmesinin önemine de dikkati çekti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise konuşmasında okulun proje okulu olmasının doğru olacağını söyledi. Kıvanç, Çiftçiler Birliği ve TOBB'un bu sorumluluğu almaları halinde proje okulu yapmak için çalışmalara başlama önerisinde bulundu. Kıvanç, “Çiftçinin ihtiyacını en iyi çiftçi bilir. Bu nedenle bu kuruluşların okula öğrenci yönlendirmesi ve desteklemesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de Adana'ya yakışacak, Türkiye'de ilk olan bir okulu kazandırdıklarını anımsatarak, “Adana tarımın merkezi ve Çukurova'nın verimli topraklarında ara elemana olan ihtiyaç önemli bir gerçek. Böyle bir imkanın öğrenciler ve veliler tarafından dikkate alınmasını umut ediyoruz. Başka illerden ya da ilçelerden gelecek öğrenciler için yurt ya da ulaşım imkanı gibi avantajlar sunulması okula ilginin artırılmasında önemli etken olacaktır” görüşünü dile getirdi.

Okul Müdürü Hasan Kaplan, çok güzel bir okula sahip olduklarını ancak öğrenci potansiyelinin oldukça yetersiz kaldığını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasıyla, okulumuza kayıtlar adrese dayalı kayıt sistemi ile yapılıyor. Bu durumda okulumuza sadece Sarıçam ilçesinden öğrenci alıyoruz. Okullar açıldıktan sonra nakille öğrenci kayıt yaptırabiliyor. Diğer İlçelerden de okulumuzu arayıp kayıt yaptırmak isteyenler oluyor” dedi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, okula ilginin artırılması için öğrencilere burs, staj imkanı ve iş garantisi gibi çalışmalar yapabileceklerini söyledi.