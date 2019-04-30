Adanalı çiftçiler kivi üretecek

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDK) kapsamında, tarlasını kivi bahçesine dönüştürmek isteyen çiftçilere yönelik Mersin'deki kivi bahçelerine inceleme gezisi düzenledi.

Çiftçilere daha verimli bahçe kurmaları ve kurmak istedikleri kivi bahçelerini önceden yerinde inceleyip görmeleri ve böylece bilinçli bir üretimde ilk adımı atmaları adına düzenlenen geziye, Adana ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü teknik personelleri, Feke ve Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nde görevli personeller ile Feke ve Kozan ilçesinden çiftçiler katıldı.

Çiftçiler, Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Çağlarca Mahallesi'nde gezdikleri bahçelerde ziraat mühendisleri ile birlikte dikim şekilleri ve telli destek sistemleriyle ilgili bilgi edindi.

Kendilerine uygun buldukları bahçe tiplerini tespit eden çiftçilere, kivi yetiştiricileri tarafından tespit ettikleri bahçe tipleriyle ilgili detaylı bilgiler verildi.