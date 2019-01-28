Adanalı çocuklara tatil eğlencesi

Sömestr tatili etkinlikleri kapsamında, 29 Ocak Salı günü başlayıp, 3 Şubat Pazar gününe kadar her gün saat 13.00 ile 19.00 arasında gerçekleşecek olan etkinlikte küçük ziyaretçiler, baloncukların sihirli dünyasında eğlence dolu yolculuğa çıkacak.

Çocuklar, AVM'nin zemin katındaki etkinlik alanında kurulacak Bubble Room Eğlence Arenası'nda tatilin en eğlencelisini yaşayacaklar. Ellerindeki halkaları sabun ve sudan oluşan bir havuza daldırıp üfleyerek, irili ufaklı yüzlerce baloncukla en güzel çocukluk anılarını yaşayacak olan minik ziyaretçiler, etkinliğe ücretsiz katılım sağlayacaklar.

Mini kampüs ile üniversite deneyimi

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sunan, eğitici etkinlikleriyle eğlenerek öğrenmelerine fırsat tanıyan Optimum'un, yarı yıl tatiline giren öğrenciler için düzenlediği Mini Kampüs etkinliği sona erdi. 9 gün boyunca, her gün saat 13.00 ile 19.00 arasında gerçekleşen ve yoğun ilgi gören etkinlikte, gelecekte seçecekleri meslekleri uzman eğitmenler nezaretinde tanıma fırsatı bulan çocuklar, üniversite deneyimi yaşadılar.

Tıp Fakültesinde doktorluk mesleğini seçenler; üzerilerine beyaz önlüklerini giyip, insan vücudundaki tüm organları maketlerle tanırken, mikroskopla inceleme yaptılar. Güzel Sanatlar Fakültesinde resim yapan, Moda Tasarım Fakültesinde hayallerindeki giysileri tasarlayan, desenler çizen, birbirinden güzel takılar yapan çocuklar, Ziraat Fakültesinde traktör sürüp, çiçek ve bitkilerin nasıl yetiştiğini, hayvanların nasıl beslendiğini minyatürlerin üzerinde görerek öğrendiler.

Su Ürünleri Fakültesinde el işinden su canlıları yapan, Mimarlık Fakültesinde legolarla hayallerindeki yapıları tasarlayan, iş makineleri süren, baret takıp, bu meslek kolunda kullanılan iş aletlerini tanıyan çocuklar, etkinliğin sonunda üzerilerinde cübbe ve başlarında keplerle rektörlük binası önünde toplanıp, belgelerini aldılar.