Adanalı fotoğrafçıya ‘'Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet'' ödülü

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem de dijitalyayın markalarından Skyroad'ın düzenlediği ‘'Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet'' konulu fotoğraf yarışmasında Adana Büyükşehir Belediyesi fotoğrafçısı Gamze Bozkaya ödüle layık görüldü.

Yıldız Holding ve Vakıf Banksponsorluğunda ‘'Skyroadile Keşfet'' adlı yarışmada Bozkaya, bulutların üzerindeki çardak fotoğrafı ileinstagrametkileşim dalında ikinci oldu.

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 1700 metre rakımlı Mavriyan'da çektiği çardak fotoğrafı ile ödüle layık görülen Bozkaya, ‘' Bulut denizini zorlu bir yolculuktan sonra iki gün bekledim. Doğru zamanda doğru yerde olmanın meyvesini bu ödülle aldım. Fotoğrafçılık benim için sadece deklanşöre basmak değil, bir tutku, bir hayat, bir aşktır.Bir fotoğraf karesi ile Adana'nın tanıtımına ve turizmine katkıda bulunmak benim için aldığım ödül kadar kıymetli ve değerlidir'' dedi.