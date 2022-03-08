Adanalı gazeteciye Azerbaycan'dan ödül

Merkezi Azerbaycan Bakü'de olan Kalkınma ve Reformları Destekleme Kamuoyu Birliği (İnkişaf ve İslahatlara Destek İctimai Birliği), Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini teşvik eden yazılar yazan Türk gazetecilerine ödül verdi.

İki kardeş ülke arasındaki kültürel bağların geliştirilmesine verdiği destekten dolayı ödül alan Adanalı Gazeteci Mehmet Turaçcı, "Ben bu ödülü vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Karabağ şehitlerimizin aziz anıları için alıyorum. Aileleri ve yetim bıraktıkları çocukları adına alıyorum. Bu sebeple benim için bu ödül çok anlamlı. Daha öncede söylediğim gibi yavru vatan Kıbrıs'sa, Gardaş vatan da Azerbaycan'dır" dedi.

Azerbaycan Kalkınma ve Reformları Destekleme Kamuoyu Birliği Başkanı Ramil Aliyev, "Mehmet Turaçcı'nın iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde, kardeş ülke medyasında aktif olarak yer verdi. Savaş sırasında Türk medyasında Azerbaycan ile ilgili haberlere de yer verdi. Ermenistan'ın saldırganlık politikasını Türk halkına aktardı. Bu sebeple Mehmet Turaçcı'ya Azerbaycan halkı adına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.