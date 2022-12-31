Adanalı gençlerden görev yapan polislere tatlı ikramı

Adana'nın Kozan ilçesinde gençler polis ekiplerine yeni yılda başarılar dileyerek baklava ikram etti.

Kozan'da 155 polisle gerçekleştirilen “Yılbaşı Huzur Güven” uygulamasında kentin 7 farklı noktasında ekipler yılbaşı tedbirlerini uyguluyor. Yeni yıla görevi başında girecek olan polislere, Kozan AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir grup genç ziyaret ederek baklava ikram ederek görevlerinde başarılar diledi. "Halkın huzur ve güveni için mesai ve özel gün demeden fedakârca çalışan polislerimize destek olmak istedik" diyen AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Erkek, "Halkın huzur ve güvenini sağlayan polis teşkilatımıza bu soğukta fedakârca çalışmaları huzurumuz için gösterdikleri özveri için gençlik adına teşekkür ederiz. Bizler de tatlı ikram etmek istedik. Yeni senenin huzur içinde ilçemizde geçmesi dileğimiz” dedi.