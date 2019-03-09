Adanalı kadınlar, Cumhur İttifakı'na güç verdi

Adana'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenen etkinlikte, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün eşi Zeynep Sözlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, yeni dönemde ‘kadın dostu Adana için' omuz omuza çalışma sözü verdi.

Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ile Zeynep Sözlü'nün evsahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Birliktelik Buluşması, kadın dayanışmasına sahne oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü eşi Zeynep Sözlü ile birlikte salonu dolduran kadınlara çiçekler verdi. Zeynep Sözlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ile birlikte hemcinslerini selamlayıp, Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Sevilen şarkılar ve türküler eşliğinde halayların çekildiği kutlamada hemşehrilerine seslenen Başkan Hüseyin Sözlü, Türkiye'nin eğitimli, çağdaş kadınların omuzlarında yükseleceğini vurguladı.

“Türkiye, eğitimli, çağdaş kadınların omuzlarında yükselecek”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurduktan sonra eğitim seferberliği başlattığını, en çok kadınların ve kız çocuklarının eğitimine önem verdiğini anımsatan Başkan Hüseyin Sözlü, “Arşivlere baktığımızda o dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin dört bir yanında okulları ziyaret ettiğini, en çok kız öğrencilerle, kadınlarla birlikte fotoğraflar çekildiğini görüyoruz. Atatürk, toplumumuzun yarısına temsil eden kadınlarımızın aydınlanmasıyla, eğitilmesiyle çağdaş Türkiye'nin fotoğrafını ortaya çıkarmak istemiştir. Bizler de Atatürk'ün izinde, cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkarak kadınlarımıza hizmet ediyoruz. İnanıyorum ki, toplumsal huzur, kardeşlik iklimi kadınlarımızın katkılarıyla daha da güçlenecektir. Türkiye, çağdaş, eğitimli kadınlarıyla, daha çok üretecek ve refah toplumu olmayı yakalayacaktır” dedi.

“Hüseyin başkanımız ve ilçe adaylarımız kadınlar için çok önemli projeler hazırladı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da konuşmasında çok özel bir günde kutlama etkinliğine evsahipliği yapan Zeynep Sözlü'ye teşekkür edip, kadınların siyasette etkinliğinin artması, daha çok temsil edilmesinin önemine değindi. Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde Adana'nın 15 ilçesinde belediye meclisi listelerinde 84 kadının aday olduğuna dikkat çeken Jülide Sarıeroğlu, hem Başkan Hüseyin Sözlü'nü hem de ilçe belediye başkan adaylarının kadınlara yönelik çok önemli projeler hazırladığını anlattı.

Sarıeroğlu, “İnşallah, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak Hüseyin Sözlü başkanımızla, 15 ilçemizdeki adaylarımızla sandıktan zaferle çıkacağız. Ondan sonra kadın dostu Adana için hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Kadınların hayatın her alanında etkin olması için daha erişilebilir hizmetlerimizi yürüteceğiz” diye konuştu.

10 Mart Pazar günü saat 12.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstasyon Meydanı'ndaki mitingine tüm Adanalı kadınları davet eden Julide Sarıeroğlu, “İnşallah Adanamızın aydınlık geleceği için, birlik ve beraberliği için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak güçlü birlikteliğe imza atacağız. Bunun ilk göstergesi 10 Mart'ta İstasyon Meydanı'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamamız olacak. Biz bu meydana kadınların coşkusuyla damga vurmaz istiyoruz. O yüzden tüm ilçelerimizden kadınlarımızın yoğun katılımını bekliyoruz. 10 Mart'ta Adana'da Cumhur İttifakı'nın gövde gösterisi olacak. Enerjinizle, sinerjinizle tüm Türkiye'ye Adana'dan çok güçlü bir ses vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum” diye seslendi.

Saba Tümer'le kahkaha dolu söyleşi

Öte yandan Başkan Hüseyin Sözlü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ünlü Sunucu Saba Tümer'i Adanalı kadınlarla bir araya getirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki etkinlikte Saba Tümer “Mutlu Kadınlar, Mutlu Hayatlar” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Kahkaha dolu söyleşinin sonunda Başkan Hüseyin Sözlü ve Zeynep Sözlü, Saba Tümer'e teşekkür plaketi ve çiçek sundu.