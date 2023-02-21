İhlas Haber Ajansı

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Adanalı kebapçı her gün depremzedelere yardım götürüyor

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, depremden etkilenen birçok ile giderek depremzedelerin yardımına koştu.

Aydın, depremzedelerin hem yemek ihtiyacını karşılıyor hem de çocuklara kıyafet ve oyuncak dağıtıyor.


Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yurt genelinde vatandaşlar bölgeye akın ederek yardım seferberliği başlattı. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Adanalı kebapçı Yaşar Aydın da her gün araçlarına yüklediği yiyecek, kıyafet, battaniye gibi bölgede ihtiyaç olan ürünleri depremden etkilenen 10 ile götürerek depremzedelere ulaştırıyor. Her gün araçlarına yüklediği yardım malzemeleriyle bir ile giden Yaşar Aydın, burada depremzedelere yardımda bulunuyor. Aydın, özellikle depremden etkilenen çocuklara da oyuncak dağıtarak onlara moral veriyor.

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