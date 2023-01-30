Adanalı kebapçı, özel sunumlarıyla misafirlerini ağırlıyor

Adana'da 3 şubeyle hizmet veren Cihangir Kebap, özel sunumlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

Bir şubesinin açılışı için Adana'da bulunan ünlü fenomen ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ekip arkadaşlarıyla birlikte Adana Kebap yemek için Cihangir Kebabı tercih etti. Kebapçı Cihangir Korkmaz, misafirlerini restoranında özel ateşli sunumlarla ağırlayarak Adana kebap ve kendi özel ürünleri sundu.

Sunumu ve kebapları beğenen Dilan Polat da değerlendirmede bulunarak, “Muhteşemdi her şey. Lezzet, hizmet, temizlik kalitesi çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz Cihangir Kebap'a herkesi de bekliyoruz. Emeklerine sağlık” dedi.