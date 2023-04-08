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Adanalı kebapçıya ‘En İyi Et Lokantası' ödülü

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri sonucunda ‘En İyi Et Lokantası’ seçildi.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri sonucunda ‘En İyi Et Lokantası' seçildi.


Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri (Independent Consumer Assessments) ‘2022-2023 en iyi' et lokantası kategorisi değerlendirmeleri sonuçlandı.


Bu sonuca göre kentte uzun yıllardır hizmet veren Adanalı kebapçı Kaburgacı Yaşar Usta 'En İyi Et Lokantası' seçildi.


Kebapçı Yaşar Aydın, “Uzun yıllardır sektörde hizmet veriyorum ve kaliteden asla taviz vermiyorum. Müşterilerimizde bunu görüyor ve biliyor. Bu ödül uzun yıllardır bize hep veriliyor. Herkese çok teşekkür ederim”dedi.

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