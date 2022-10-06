Adanalı milli antrenöre ödül

Adanalı milli antrenör, 'Yılın en başarılı spor eğitmeni' ödülünü aldı.

Pandemide alınan fazla kilolardan kurtulmak isteyenler spor salonlarına akın ediyor. Adanalı milli antrenör Soner Kul ise özel bir program sayesinde 1 ayda 10 kilogram zayıflatmaya yardımcı oluyor.

İstanbul'da düzenlenen yarışmada Adanalı milli antrenör Kul'a, 'Yılın en başarılı spor eğitmeni' ödülü verildi.

Ödülünü alan Soner Kul, "İnsanların zayıflamasına yardımcı oluyoruz. Özel programımız sayesinde insanlar fazla kilolarından kurtularak hayatlarına daha mutlu bir şekilde devam ediyor. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum" dedi.