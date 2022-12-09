Adanalı minik okçu Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 2-4 Aralık tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası'nda Adanalı sporcu Ertuğ Akkoyun Türkiye ikincisi oldu.

29 ilden 420 sporcunun katıldığı şampiyonada, Şehit Samet Özkan İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi olan Akkoyun, 8-9 yaş minik erkekler kategorisinde Türkiye 2.'si olarak Adana'ya kupa kazandırmanın gururunu yaşadı.

Okçuluk sporuna karşı özel bir ilgisinin olduğunu söyleyen Akkoyun, "Ata sporumuzda kendimi geliştirip, gelecek nesillere de bu sporu sevdirmeyi amaçlıyorum. En büyük hedefim Mete Gazoz gibi ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil ederek Türk Bayrağını dalgalandırmak" dedi.