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Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu

Çin’de geçtiğimiz yıl yapılan robotik kodlama yarışmasında dünya üçüncüsü olan Adana Çukurova Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin bu kez hedefi dünya şampiyonluğunu kazanmak.

Çin'de geçtiğimiz yıl yapılan robotik kodlama yarışmasında dünya üçüncüsü olan Adana Çukurova Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin bu kez hedefi dünya şampiyonluğunu kazanmak.


Uluslararası Makex Robotic Competition Türkiye Finali 12 Ekim Cumartesi günü ‘Habitat Derneği' ve ‘Robotistan' organizasyonu ile Facebook İstasyon'da yapıldı.


Bilim, teknoloji ve eğitim yeniliğini üst düzey rekabet yoluyla teşvik eden ve gençleri bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik ve diğer multidisipliner bilgiler ve bunların pratik problemlere uygulanmasıyla STEM eğitimini destekleyen uluslararası bir robot yarışı olan MakeX Robotik Turnuvası, gençlerin işbirliği içinde iş yapmalarını ve rekabet içinde kendilerini geliştirmelerini savunması üzerine kurulmuş ve rakiplerinle ortak olma zorunluluğu üzerinden hareket eden bir yarışma özelliğini taşıyor.


Mayıs ayında Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen yarı finaller sonucunda Türkiye finaline katılmaya hak kazanan 6-16 yaş grubu öğrencilerinden oluşan 50 takım tasarladıkları ve kodladıkları robotlarıyla zorlu bir mücadele verdiler.


Elementary ve Intermediate kategorilerinde yapılan yarışma sonucunda Adana Çukurova Vakıfbank Ortaokulu öğretmenleri Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Muhammet Yılmaz ile Adana Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri Osman Kılınç, Ağah Yıldız, Oktay Çakmak ve Mustafa Serkan Pelen'in çalıştırdığı öğrenciler yedi turluk yarışma sonucunda ittifak yapıp her iki grupta da şampiyonluğu kazanarak Kasım ayında Çin'de yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.


Yirmiden fazla ülkeden katılımın olacağı Dünya Şampiyonasının 2018 Finallerinden Dünya üçüncülüğü derecesi ile dönen Adanalı öğrencilerin bu yılki hedefi dünya şampiyonluğu.

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