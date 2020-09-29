Adanalı "Pogba"

Adana'da halen Seyhan Belediyespor'da futbol oynayan ve Fransız futbolcu Paul Pogba'ya benzetilen Nuri Aladağ (16) hedefinin Pogba gibi başarılı bir futbolcu olmak olduğunu söyledi .

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin takımı olan Seyhan Belediyespor'da top koşturan 16 yaşındaki Nuri Aladağ hem oynadığı futbol hem de görsel olarak Manchester United takımında oynayan Fransız yıldız Paul Pogba'ya çok benzetiliyor. Bu benzerliği ile herkesi kendine hayran bırakan Aladağ, kendisine Pogba'yı örnek aldığını ancak kendi futbolu ve stiliyle anılmak istediğini ileri de Pogba gibi dünyaca ünlü bir futbol yıldızı olmak istediğini söyledi.

En büyük hayalinin milli takım olduğunu belirten Nuri Aladağ, daha öncede Çukurova Gençlerbirliği ve Adanaspor takımında oynadı.