Adanalı ressam "Dünya Lideri" ile uluslararası sergide

Adanalı Ressam Tevfik Gökdemir, İstanbul'da açılacak olan uluslararası karma resim sergisine "Dünya Lideri" adını verdiği eseriyle katılacak.

29 Eylül-4 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Kadıköy'de bulunan Luna sanat Galerisi'nde açılacak olan "Fısıltı" adlı uluslararası sergiye yağlı boya ile çizdiği Atatürk resmi ile katılacağını belirten Gökdemir, “Dünya lideri adını verdiğim 40x50 ebadındaki eserim ile 45 sanatçı arasında Adana'yı temsil edeceğimden dolayı çok mutluyum” dedi.