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Adanalı ressamlar Altınözü'nde resim sergisi açtı

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Melek Birliği (GESAM) Adana Şubesi’ne üye 11 ressam Hatay’ın Altınözü İlçesinde karma resim sergisi açtı.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Melek Birliği (GESAM) Adana Şubesi'ne üye 11 ressam Hatay'ın Altınözü İlçesinde karma resim sergisi açtı.


Altınözü Kaymakamlığı ve Zeytin Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi'nin birlikte düzenlediği resim ve fotoğraf sergisinin açılış kurdelesi Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, GESAM Adana Şube Başkanı Saliha Yeşilköy, Festivali organizatörü Mahmut Özkoca ve ressamlar tarafından kesildi.


20 Nisan'a kadar ressamların ortak resim sergisine Aleksander Raynham, Fatma Akyüz Güher, Gülay Yılmaz, Gülsen Doğan, Mahmut Özkoca, Mehmet Nuri Börüban, Meryem Pırlak, Nevin Arıkoglu, Saliha Yeşilköy, Tevfik Gökdemir ve Yurdagul Sıdal eserleri ile katıldı.

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