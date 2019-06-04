Adanalı şehit herkesi ağlattı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde toprağa verildi. Cenaze töreninde vatandaşlar ve şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in cenazesi uçakla sabah saat 10.00 sıralarında memleketi Adana'ya getirildi. Helallik alınması için önce Gazipaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülen şehidin cenazesi daha sonra Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracından indirilen şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Şehidin annesi Sevtap ve kız kardeşi Ebru Yücel gözyaşlarına boğuldu. Anne ve kız kardeşleri kadın askerler teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Cabbar Yücel ise, cenaze alanına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kolunda geldi. Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini ileten Ömer Çelik, “Üzerimize düşen biz bu vatanda onurlu ve şerefli yaşayalım diye canlarını feda eden şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır” dedi.

Bu arada şehidin erkek kardeşi Emre Yücel'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Çelik'in konuşmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında tekrar cenaze aracına götürüldü. Bu sırada bayram nedeniyle yakınının mezarını ziyarete gelen küçük bir kızın gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Kız çocuğunun annesi, "Hiç tanımıyoruz, akrabamız değil ama çok üzüldük. Bayram günü şehit olmuş" dedi.

Şehit, daha sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürülerek toprağa verildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, komutanlar ve çok sayıda polis müdürü ile vatandaşlar katıldı.