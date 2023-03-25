Adanalı sporcu öğrencilerin giydiği forma herkesi duygulandırdı

Adana'da AGİAD Ortaokulu Basketbol Takımı oyuncuları maça depremde Adıyaman'da hayatını kaybeden 35 voleybolcunun fotoğrafının yer aldığı 'Şampiyon meleklerimiz' yazılı siyah forma ile sahaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da İsias Otel'de konaklayan 35 kişilik Kuzey Kıbrıslı Ortaokul Voleybol Takımı kafilesinden ise kurtulan olmadı. O gün Adıyaman'da olan diğer takımlar ise bulundukları otel ya da kamp alanı yıkılmadığı için hayatta kaldı. Adana AGİAD Ortaokulu sporcuları ise hayatını kaybeden sporcu öğrencileri unutmadı. Depremden sonra çıktıkları ilk maçta giydikleri forma herkesi duygulandırdı. Sporcu öğrenciler maça üzerinde hayatını kaybeden 35 sporcunun fotoğrafının bulunduğu 'Şampiyon meleklerimiz' yazılı siyah forma ile sahaya geldi. Bu formayı gören herkesin yüreği sızlayıp duygulandı.

Sporcu kızlar yaşanan, depremde takımın tamamının hayatına kaybetmesine çok üzüldüklerini, onlarında kendileri gibi öğrenci sporcu olduğunu, o günü hiç unutamadıklarını belirterek, "Onlar bizim gözümüzde şampiyon melek. Her sarsıntı da kaybettiğimiz sporcularımız aklımıza geliyor ve çok üzülüyoruz" dedi.