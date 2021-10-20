Adanalı yazar Cumali Çek'in ilk romanına büyük ilgi

Adanalı yazar Cumali Çek'in “Zor Yılların Güzel Çocukları” adlı iki ciltlik romanı, okuyucularının büyük beğenisini kazandı.

Seydi'nin Malatya'nın bir köyünden başlayan Ceyhan ve Ankara'da devam eden öyküsünün anlatıldığı “Zor Yılların Güzel Çocukları” adlı roman, sadece roman kahramanının yaşadıklarını değil, 1935 yılından itibaren Türkiye'de ve dünyada gelişen siyasal olaylara da farklı bir bakış açısı getiriyor.

Kişilerin yaşamlarının adeta bir dantel gibi işlendiği roman, son derece sürükleyici olması açısından da oldukça ilgi çekici. Pandemi döneminde kaleme alınan kitabın editörlüğü ve kapak tasarımını Sanatçı-Yazar Meral Sayın yaptı. İlk cildi 365, ikinci cildi ise 412 sayfa olan kitabın editörü sanatçı-yazar Meral Sayın, arka kapağına şu notları düştü;

Varlıklı Seydi'den yokluk çekmeye başlayan Seydi'ye

“Türkiye'de çok partili sisteme geçildikten sonra yaşanan siyasi çalkantılar, bununla birlikte Kore Savaşı, 60 ihtilali ve Kıbrıs'ta yaşanan endişe verici olaylar, Atatürk'ün getirdiği çağdaşlık anlayışını terk etmek isteyenler, yine çok partili hayata geçince saflarını daha da belli etmiş ve kardeş, kardeşi kırar olmuştur. Romanın siyasi örgüsünü adeta bir dantel gibi işleyen yazar, o günlerin Türkiye'sini de tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Varlıklı Seydi'den, yokluk çekmeye başlayan Seydi'ye dönüşüm ise; oğlu Derman'ın akli dengesinden yoksun, başta kız kardeşi olmak üzere etrafındaki herkese zarar veren bir yaşam biçiminden kaynaklanmış ve onun da bu davranışları, Cemal'in de hayatına kabus gibi çökmüştür. Birinin Sarı Gelin'i, diğerinin çok istese de kavuşamadığı Seher'i, her ikisinin de kaderidir. VeHer ikisinin de yaptığı iyilikler, cezasız kalmayacaktır”

Cumali Çek Kimdir

20 Mart 1950'de Adana, Suluca'da doğan yazar, ilk, orta ve Lise eğitimini Ceyhan'da tamamladıktan sonra, 1967 yılında girdiği Hacettepe Üniversite'si Matematik Bölümü'nden Yüksek Lisans diploması alarak 1972 yılında mezun oldu. Türkiye Bilişim Teknolojileri sahasında özel ve kamu kesiminde teknik, idari ve üst yönetim kademelerinde 25 yıl sürdürdüğü görevi sırasında, ulusal ve uluslararasında birçok projede aktif rol alan yazar, 1998 den itibaren yaklaşık yirmi yıl süreyle Azerbaycan'da özel şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Yazarın, iki cilt olarak okuyucu ile buluşturulması düşünülen bu ilk eserinden başka, henüz yayınlanmamış çok sayıda şiir, öykü ve araştırma raporları ile “Çukurova'dan Bir Karaoğlan” adlı roman çalışması da yayınlanmayı beklemektedir.