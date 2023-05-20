Adanalılar 19 Mayıs'ı kortejli, konserli etkinliklerle coşkuyla kutladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde etkinliklerle kutlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan ve Uğur Mumcu Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasiler, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Korteje katılan gençler, “Öyle bir İstiklal Marşı'mız var ki bizim, sadece ilk sözü yeter istiklal için” yazılı pankart taşıdı. Türk Bayraklarıyla yürüyen Adanalılar, Uğur Mumcu Meydanı'nda ünlü sanatçı Edip Akbayram konseriyle coştu.

Konser öncesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile CHP Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi halka seslendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'u doğum günü olarak kabul ettiğini söylediğini belirterek, “Biz de bu tarihi hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü olarak kabul ediyoruz” dedi.

Başkan Karalar konuşmasına şöyle devam etti: “Milletine güvenerek yola çıkan ve şehitler vererek ülkeyi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Hepimizin ailesinde şehitler, gaziler var. Şanlı bayrağımız şehitlerimizin kanıyla boyandı. Bizim bayrak, vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi yapıldı, Cumhuriyet kuruldu ve binlerce yıl tebaa olarak yaşayan insanımızı 15 yılda birey yaptı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle yetenekli ve büyük bir lider yok. Türkiye'yi var eden ne kadar tesis varsa temeli o dönemde atıldı. Demokrasi, laiklik, insan hakları, hukuk, devleti devlet yapan güçlü kurumlar geldi onun zamanında. Şimdi Cumhuriyet kurumlarının içi boşaltıldı. Cumhuriyetin kuruluş ayarları değiştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet tehlikedeyken umutsuz olma hakkımız yok ve 28 Mayıs'ta yoğun katılımla sandığa gidilmesi gerekiyor. Ayaktayız ve heyecanımızı yitirmeyeceğiz.”

Konuşmaların ardından Adanalılar, sanatçı Edip Akbayram'ın şarkılarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.