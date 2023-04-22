İhlas Haber Ajansı

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Adanalılar bayramda da kebaptan vazgeçmedi

Adana’da vatandaşlar bayramda da kebaptan vazgeçmedi.

Adana'da vatandaşlar bayramda da kebaptan vazgeçmedi.


Ramazan Bayramı'nda Adana'da vatandaşlar kebapçılara yoğun ilgi gösteriyor. Bayram gezmesine giden birçok vatandaş dönüşte kebapçılara giderek tescilli Adana Kebap'ı tadıyor. Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz'a ait Cihangir Kebap'a da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Cihangir Korkmaz, "Bayramda bütün şubelerimiz açık. Adanalılara hizmet veriyoruz. Kebaptan Adanalılar asla vazgeçmiyor. Biz Adanalılar 365 gün kebap yiyebiliriz hiç bıkmıyoruz" diye konuştu.

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