Adanalılar binlerce mesajla "kadına karşı şiddete hayır" dedi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne kadar kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 16 günlük aktivizm çerçevesinde Adana'nın en işlek noktalarında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sen de Yaz' panoları kuruldu.

Panolara yüzlerce kişi tarafından şiddet karşıtı mesajlar yazıldı, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili mesaj verildi. Bin 500 kişiye Kadına Yönelik Şiddet ile ilgili bilgilendirme broşürü, çocuk ihmal ve istismarı bilgilendirme broşürü ile KADES broşürü dağıtıldı.

İnönü Parkı'nda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu, kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Ayrıca kadınların şiddete maruz kalmaları durumunda 7/24 ulaşabilecekleri numaraların bilgisi verildi.