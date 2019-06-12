İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanalılar, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarını canlı izleyecek

Adana Büyükşehir Belediyesi meclis toplantıları sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak.


Adana Büyükşehir Belediyesi meclis toplantıları, 13 Haziran 2019 Perşembe gününden itibaren sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.


Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantıları, facebook.com/adana.bel.tr, twitter.com/adana_bld, youtube.com/adanabb, instagram.com/adanabld, adana.bel.tr/meclistv adreslerinden 13 Haziran 2019 Perşembe günü, saat 14.00'te yapılacak meclis toplantısı da dahil olmak üzere, bundan sonra canlı yayınlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.