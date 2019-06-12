Adanalılar, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarını canlı izleyecek

Adana Büyükşehir Belediyesi meclis toplantıları, 13 Haziran 2019 Perşembe gününden itibaren sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantıları, facebook.com/adana.bel.tr, twitter.com/adana_bld, youtube.com/adanabb, instagram.com/adanabld, adana.bel.tr/meclistv adreslerinden 13 Haziran 2019 Perşembe günü, saat 14.00'te yapılacak meclis toplantısı da dahil olmak üzere, bundan sonra canlı yayınlanacak.