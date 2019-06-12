Adanalılar, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarını canlı izleyecek

Adana Büyükşehir Belediyesi meclis toplantıları sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi meclis toplantıları, 13 Haziran 2019 Perşembe gününden itibaren sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantıları, facebook.com/adana.bel.tr, twitter.com/adana_bld, youtube.com/adanabb, instagram.com/adanabld, adana.bel.tr/meclistv adreslerinden 13 Haziran 2019 Perşembe günü, saat 14.00'te yapılacak meclis toplantısı da dahil olmak üzere, bundan sonra canlı yayınlanacak.