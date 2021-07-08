Adanalılar dev ekranda "Naim" filmini izledi

Yüreğir Belediyesi'nin Arabada Sinema Günleri etkinliği ‘Cep Herkülü Naim' filmi gösterimi ile devam etti. Filmin Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye giriş yaptığı sahnesinde Adanalılar ‘Memleketim' şarkısına kornaları ile eşlik etti.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Arabada Sinema Günleri etkinliğinde sinemaseverleri beyaz perde ile buluşturmaya devam ediyor. Yüreğir Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda bu hafta dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edinen ‘Cep Herkülü Naim' filmi izletildi. Arabalarıyla dev ekran karşısında yerini alan sinemaseverlere belediye ekipleri yine patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikramında bulundu. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde film izleyiciyle buluştu.

İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde sinemaseverler duygu dolu anlar yaşadı.

Naim Süleymanoğlu'nun Ayten Alpman'ın Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı eşliğinde uçakla Türkiye'ye giriş yaptığı sahnede Adanalılar araçlarının farlarını açarak kornalarıyla şarkıya eşlik etti. Bazı sinemaseverler gözyaşlarına hakim olamadı.

Adanalıların Arabada Sinema Günleri'ni çok sevdiğini ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Arabada Sinema Günleri Adana'mızda yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Yüreğir Millet Bahçemiz her hafta sinemaseverlerle dolup taşıyor. Biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret gösteriyoruz. Etkinliğimizle ilgili sürprizlerimiz olacak. Bizi yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.