Adanalılar Feridun Düzağaç'la yeni yıl coşkusunu yaşadı

Seyhan Belediyesi'nin yeni yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Feridun Düzağaç konseri renkli görüntülere sahne oldu.

Konsere ev sahipliği yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana'nın kültür-sanat tarihine adını yazdıran değerlerini yaşatacak çalışmaların müjdesini vererek vatandaşların yeni yılını kutlarken, Adanalı ünlü sanatçı Feridun Düzağaç ise küçük çocukların, sokak hayvanlarının ve kadınların, sokaklarda başlarına bir şey gelmeden yaşayabileceklerine inandığı bir yıl dileğinde bulundu.

Seyhan Sanat Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, ünlü sanatçı sevilen parçalarını bu kez hemşehrileri için seslendirdi. Düzağaç'ın şarkılarına eşlik ederek yeni yıl coşkusunu erken yaşayan Adanalılar, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Düzağaç, yaptığı konuşmada kendisini konser için davet eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a ve ekibine teşekkür edip, sosyal içerikli yılbaşı mesajını paylaştı. Düzağaç, “Küçük çocukların, sokak hayvanlarının ve kadınların sokaklarda başlarına bir şey gelmeden yaşayabileceklerine inandığı bir yıl diliyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Hepinize iyi eğlenceler” dedi.

Başkan Akay ise komşusu olan bir Adanalı sanatçıyla aynı sahnede bir araya gelmenin büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Adana'ya değer katan sanatçıları anmak ve adlarını yaşatmak için çalıştıklarını belirten Başkan Akay, “İlhan Selçuk, Turhan Selçuk, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İzgü gibi isimleri bundan sonra Adana'da biraz daha fazla duyacağız, biraz daha fazla onlarla birlikte olacağız. Tabi anılarına saygı duyduğumuz kişilerle birlikte daima saygı duyduğumuz sanatçılarla da her zaman beraber olacağız. Tabii sizlerle beraber. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepinizin yeni yılını kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını kendisine eşlik eden hemşehrileriyle birlikte söyledi.