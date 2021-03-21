İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

Adanalılar, pandemiye rağmen hafta sonu piknik alanlarına akın etti.


Mart başından itibaren yeni tip korona virüs tedbirlerinin yumuşatılarak hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa ve piknik alanlarına attı. Adana'da da hafta sonu hava sıcaklığının 23 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte pandemiye rağmen piknik alanları dolup taştı. Vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü kenarında buldukları boş alanlarda piknik yaptı. Göl kenarındaki yollar adeta park alanına döndü. Polis vatandaşları sık sık maske ve mesafe konusunda uyardı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.