Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

Mart başından itibaren yeni tip korona virüs tedbirlerinin yumuşatılarak hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa ve piknik alanlarına attı. Adana'da da hafta sonu hava sıcaklığının 23 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte pandemiye rağmen piknik alanları dolup taştı. Vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü kenarında buldukları boş alanlarda piknik yaptı. Göl kenarındaki yollar adeta park alanına döndü. Polis vatandaşları sık sık maske ve mesafe konusunda uyardı.