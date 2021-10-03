Adanalılar ilki gerçekleştirilen 'Akdeniz Gençlik Festivali'nde eğleniyor

Adana'da eski baraj kapakları Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu yanında 1 Ekim'de başlayan frstivalde gençler gönüllerince eğlenerek konserlerin tadını çıkardı.

İkinci gününde de birçok etkinliğin yapıldığı festival alanında Ezgi Pekel, Mary Jane, Necati ve Saykolar, Patron, Gripin, Mor ve Ötesi sahne aldı.

Geleneksel hale gelmesi planlanan Akdeniz Gençlik Festivali, 4 Ekim gecesinde sahne alacak Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konseri ile sona erecek.

Adana TURİDER Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özkan, konsere olan ilgiden gurur duyduklarını belirterek "Adanamıza ve gençlerimize böyle bir ortam sunduğumuz için çok mutluyuz. Festivale ilgi oldukça yoğun oldu. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz festivali her sene daha coşkulu ve eksiklerimizi tamamlayarak devam ettireceğiz. Böylece bölgemizin ilk geleneksel gençlik festivaline de imza atmış olacağız" dedi.