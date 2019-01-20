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Adanalılar Kar Festivali için Kızıldağ Yaylası'na aktı

Adana’nın 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası’nda Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kar Festivali’ne binlerce Adanalı akın etti.

Adana'nın 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kar Festivali'ne binlerce Adanalı akın etti. Yollarda binlerce araç ve insanın oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.


Bu yıl yoğun kar yağışının yaşandığı Kızıldağ Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, festivale gelen vatandaşlar karda gönüllerince eğlendiler. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara yönelik sucuk ekmek ikramı yaptığı festivalde renkli görüntüler oluştu.



Kızıldağ doldu taştı


Yayla turizminin cazibe merkezi konumuna gelen Kızıldağ Yaylası'ndaki etkinliğe Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği 100 civarında otobüsle binlerce Adanalı festival alanına taşındı. Binlerce araçlık konvoylar ilerlemeyince araçlarından inen vatandaşlar, kar görebilmek için kilometrelerce yokuşu yürüyerek festival alanına ulaştı.



10 bin kişiye sucuk ekmek dağıtıldı


Festival alanında belediye personellerinin yaktığı mangallarda, alana gelen vatandaşlara sucuk ikramında bulunuldu. Vatandaşlar sucuk ekmek alabilmek için birbirleriyle yarıştı.


Ceyhan'dan Kızıldağ Yaylası'na kar görmek için gelen Melisa Erzin, “Sucuk ekmek yiyeceğiz, kayacağız. Adanalılar kardan adam yapmayı öğrenecek ben hayatımda ilk defa kar gördüm” ifadelerini kullandı.


Çocukların kartopu savaşında renkli görüntüler oluştu. Bazı aileler kendi mangallarını getirip sucuklarını pişirdiler. Kızıldağ Kar Festivali sucuk ekmek partisi, halk konseri ve çeşitli aktivitelerle gün boyu devam etti.

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