Adanalılar kar görebilmek için 80 kilometre mesafe kat ediyor

Şehir merkezinde yaşayan Adanalılar, kar görebilmek için hafta sonları Toros Dağları eteklerinde bulunan yaylalara akın ediyor.

Yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylasını tercih eden Adanalılar, mangal ve kar keyfini birlikte yaşıyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bölgede, aileler araçlarını park ettikleri yerde mangal yakıp piknik yaparken, çocuklar da buldukları plastik leğen ve benzeri araçların yardımı ile gün boyu karda kayarak eğlendi.