Adanalılar kurbanlıkları akşam serinliğinde aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde kurbanlık alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, kurban pazarında yoğunluğa neden oldu. Araçların arka koltuğunda ve sepetli motosikletlerle taşınan kurbanlıklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kozan'da akşam serinliğinde kurbanlık almayı tercih eden vatandaşlar, bayrama bir gün kala Kozan Belediyesi tarafından kurulan kurban satış pazarına akın etti. Pazar giriş ve çıkışlarında metrelerce oluşan kurban kuyruğu havadan görüntülendi. Sıkı pazarlıkların ardından alınan kurbanlıklarını vatandaşlar araçlarının arka koltuğunda taşırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlarını sepetli motosikletleriyle taşıdı. Bazı vatandaşların kurbanlıklarını araçlara bindirme anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Sıkı pazarlığın yapıldığı pazarda vatandaşlar, kurbanlıklarını 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişen fiyatlardan aldıklarını, pazarda bütçeye göre kurbanlık olduğunu söyledi. Kurban satıcıları ise fiyatların alıcıları memnun ettiğini kaydederek satıcıların son gün yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.