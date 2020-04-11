Adanalılar sokağa çıkma yasağına uydu

Adana'da sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar evlerine gitti.

Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı duyan vatandaşlar fırın, market ve ATM'lere akın etmiş ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşmuştu. Saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Adana'da sokaklar boşaldı. Sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar evlerine gitti. Yasak sonrası ana arter ve caddelerin boşaldığı görülürken polis ekipleri sokağa çıkma yasağının başladığını megafonla vatandaşlara duyurdu.

Polis açık işyerlerine kapatmaları konusunda uyarıda bulundu.