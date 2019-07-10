Adanalılar ‘sosyal evler'in konumundan şikayetçi

Adanalılar, çevresinde kentleşmenin olduğu ‘sosyal evler' için bir an önce çözüm bulunarak taşınmasını istiyor.

Şehir içinde kaldığı için Ali Münif Caddesi Yağ Camii civarında bulunan ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından yıktırılıp, Mersin Yolu üzerine taşınan ‘sosyal evler'den vatandaşlar şikayetçi. Aradan geçen yılların ardından çevresinde toplu konutların ve kentleşmenin yoğunlaştığı sosyal evler, mahalle sakinlerine sıkıntı yaşatıyor.

Yolcu trafiğinin yüksek olduğu bölgede evi bulunan vatandaşların konutlarının özellikle sosyal ev tarafına bakan balkonlarını iptal ettiği öğrenilirken, aynı durum toplu taşıma araçlarını kullananlar için de yanlış anlaşılmaya neden olduğu bildirildi. Akşam saatlerinde işinden evine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, bu sorunun Büyükşehir Belediyesince bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.