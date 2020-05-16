Adanalıları korona virüs değil sıcak hava eve hapsetti

Adana'da 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen hava sıcaklığının 47 dereye ulaşması nedeniyle neredeyse kimse dışarı çıkmadı. Atatürk Parkı'nda ki termometrenin ise sıcaktan bozulduğu görüldü.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği kentte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı saat 13.00'te gölgede 40 derece ölçüldü. Kentte D-400 karayolu üzerinde bulunan termometreler ise güneş altında 47 dereceyi gösterdi. Seyhan İlçesi'nde bulunan Atatürk Parkı'ndaki termometrenin ise sıcaktan bozulduğu görüldü. Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, korona virüs tedbirleri nedeniyle 15 ilde uygulanan 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması Adana'da olmamasına rağmen evlerinden dışarı çıkmadı.

Dışarı çıkmak zorunda kalan birkaç vatandaş ise kendilerini parktaki gölgelik alanlara attı.

Hava almak için dışarı çıkan Niyazi Kaya, “Bu sıcak Adana'da bizimle beraber yaşıyor. Alıştık artık. Oruç da zor oluyor. Ama geçecek bugünler de” ifadelerini kullandı.

Gül Çakır ise mecburiyetten dışarı çıktığını belirterek, “Parkta şimdi dinleniyorum. Afrika sıcaklarıymış bu gitmesini bekliyoruz. Oruç zor oluyor ama Allah gücünü veriyor. Bu sıcaklar 80-100 yılda gelen bir ekstrem durummuş. Bir daha olmaz inşallah yakın zamanda. Giderken virüsü de götürür umarım” diye konuştu.

Adana'da hava sıcaklığı Salı gününe kadar 41 derece olacak.