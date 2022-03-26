Adanalıları yağmur bile durduramadı

Adana'da bu sene 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın resmi açılışı yağmur altında gerçekleşti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adanalıları yağmurun bile durduramayacağını belirtti.

Karnaval, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt'un birlikte çaldığı gong ile resmen başladı. Türkiye'nin tek sokak karnavalı olarak tanımlanan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortej yürüyüşünün ardından Merkez Park'ta resmi açılış programı gerçekleştirildi. Ancak sağanak yağmur nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve protokol üyeleri sahneden gongu çalarak resmi açılışı gerçekleştirdi. Bu sırada yağan yağmur nedeniyle de binlerce kişi yağmurun altında gongun çalınmasını izledi. Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, sağanak yağış nedeniyle programda aksaklık olduğunu belirterek vatandaşlardan özür diledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adanalıları yağmurun bile durduramayacağını belirtti.

Karnavalın resmi açılışının ardından sanatçı Haluk Levent yağmur altında Adanalılara konser verdi.